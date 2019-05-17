《午市前瞻》港股短期低位拉鋸料試２７５００，電訊設備股勿沾手

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股三大指數連升第三日，港股今日亦隨之高開１５２點

報２８４２８，但同時亦是半日最高位。恆指其後隨Ａ股走弱，反覆向下，先後失守１００天線

（約２８１９８點）及二萬八關口，最低跌３０４點見２７９７１點。美國禁止華為採購美國原

料的行政命令將於今日生效，手機設備股成為重災區。最終港股半日跌跌２１８點或下跌

０﹒７７％，報２８０５６點，主板成交５２８﹒１０億元。

國企指數午收１０７４７，下跌６３點或下跌０﹒５９％。上證指數報２９１２，跌４３點

或跌１﹒４６％，成交１４１５﹒２６億元人民幣；深成指數報９１２９，跌１６４點或跌

１﹒７７％，成交１８９０﹒４２億元人民幣。

重磅股普遍下跌，匯控（００００５）跌０﹒７６％，報６５﹒６元；騰訊（００７００）

急挫１﹒２１％，報３６０﹒２元；港交所（００３８８）軟０﹒４８％，報２４６﹒４元；友

邦（０１２９９）跌０﹒２６％，報７６﹒８元；建設銀行（００９３９）走低０﹒４７％，報

６﹒３元。



＊手機設備股再捱沽，舜宇瀉逾９％＊



手機股今日受美國禁華為等中資電訊商採購零件影響，加上蘋果本周一（１３日）於反壟斷

的訴訟案落敗，加劇手機設備股跌勢。舜宇光學（０２３８２）繼昨日急挫半成，今日再瀉

９﹒２３％，報７７﹒２元，為半日最差表現藍籌；瑞聲科技（０２０１８）挫３﹒７％，報

４３元，為第二差表現藍籌；比亞迪電子（００２８５）走低９﹒２９％，報１１﹒７２元；中

興通訊（００７６３）軟６﹒５４％，報２０元。

中資電訊股個別發展，中移動（００９４１）昨日低見７０﹒９５元，創近九個月新低後今

日逆市反彈，漲１﹒４７％，報７２﹒３元，更是升幅最大藍籌：中聯通（００７６２）亦彈０

﹒２４％，報８﹒４４元；但中國電信（００７２８）繼續走低，跌０﹒２６％，報３﹒８５元

；中通服（００５５２）軟２﹒６２％，報５﹒９５元；京信通信（０２３４２）瀉

３﹒６８％，報１﹒５７元。

大市前景未明，半日由升轉跌，房託基金逆市受捧，置富產業信託（００７７８）漲

２﹒１％，報１０﹒７２元兼破頂；冠君產業信託（０２７７８）升０﹒４５％，報６﹒７７元

；泓富產業信託（００８０８）上升１﹒１９％，報３﹒３９元；但領展（００８２３）挫１﹒

０４％，報９５﹒３５元。



＊鐵路股續有追捧，中車成最佳國指股＊



新經濟股普遍隨市下挫，唯獨美團點評（０３６９０）業前被炒起，飆６﹒２５％，報

６３﹒７５元，創逾３個月新高；同程藝龍（００７８０）跌４﹒４６％，報１５﹒８６元；小

米（０１８１０）走低１﹒９４％，報１０﹒１元；創夢天地（０１１１９）軟３﹒２８％，報

６﹒１９元；美圖（０１３５７）下跌４﹒０３％，報２﹒６２元。

基建鐵路股逆市受捧，中車（０１７６６）升２﹒６８％，報６﹒９元，為升幅最大國指股

；中車時代電氣（０３８９８）飆３﹒３７％，報４１﹒４元；中鐵（００３９０）揚

０﹒３４％，報５﹒８６元；中交建（０１８００）反彈１﹒６８％，報７﹒２６元。不過，中

國中冶（０１６１８）挫２﹒４６％，報１﹒９８元。

中國落實對美國進口的稀土金屬礦加徵２５％關稅商品後，對國內稀土價格有支持，不過相

關板塊昨日上揚後，今日普遍現回吐。中國稀土（００７６９）無升跌，報０﹒３９元；洛陽鉬

業（０３９９３）跌２﹒６６％，報２﹒５６元；五礦資源（０１２０８）軟３﹒１６％，報２

﹒７６元；鐵貨（０１０２９）滑０﹒６％，報０﹒１６５元。



＊黃偉豪：舜宇續受累華為被封殺，料下試７２元＊



港股今早先升後跌２００多點，中民證劵研究部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，現時

股市氣氛不明朗，加上美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國企業採購對國家安全構成重大風

險的外國設備商產品，外界質疑此舉為針對華為而進行封殺，致中美貿易戰憂慮升溫，人民幣匯

率因而偏軟，會影響股市走勢。黃認為，目前投資者入市意欲不大，短期內低位拉鋸，有機會跌

穿２８０００，下試２７５００水平，而上線阻力目前料在２８６００。

市場擔心電訊設備股會受華為事件影響，黃表示，投資者應避開此類股份。他解釋，電訊設

備股５月份明顯下跌度，隨著美國商務部宣布禁令，為華為提供零件設備的舜宇光學，定會帶來

一定的衝擊，而中興通訊亦受拖累，瑞聲雖與蘋果合作，但難免中方會為反擊美方而有舉動，令

其訂單受影響。因此，他不建議投資者買入相關股份，預計舜宇仍有下跌空間，料試落７２元。

（ｊｔ、ｙｋ）

