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17/05/2019 08:18

【本港樓市】代理：５０屋苑４月平均呎價１５３５２元，歷史新高

　　近月樓價回升，利嘉閣地產統計４月份５０大屋苑二手呎價，最新報１５３５２元，較去年
７月份的高位１５３０３元，高０﹒３２％，突破歷史新高。
　　新界區２１個指標屋苑的平均實用呎價更跑贏大市，漲２﹒６％，報１２９７１元，當中平
均呎價最廉宜的嘉湖山莊再度突破１﹒１萬元關口，按月升３﹒２％。而５０大屋苑今年首４個
月，樓價更自低位累升７﹒２４％。《香港經濟日報》

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