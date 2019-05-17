《經濟通通訊社１７日專訊》近期中美貿易戰加劇，東方海外國際（００３１６）副財務總
裁樊米高於股東會後表示，現時貿易戰對業務影響不是太大，但強調貿易戰情況瞬息萬變，會非
常小心地留意有關事態發展。
樊氏指，集團未來會拓展東南亞方面業務，但未有打算因應貿易戰改變策略，並認為中國的
業務規模龐大，會就當時情況調整發展策略。
樊氏又表示，不同的輸美貨物均受關稅影響，需要時間才看到其影響，暫時難有定論。
（ｂｎ）
17/05/2019 11:21
【貿易開戰】東方海外：貿易戰影響不是太大，未來擬拓東南亞業務
《經濟通通訊社１７日專訊》近期中美貿易戰加劇，東方海外國際（００３１６）副財務總
裁樊米高於股東會後表示，現時貿易戰對業務影響不是太大，但強調貿易戰情況瞬息萬變，會非
常小心地留意有關事態發展。
樊氏指，集團未來會拓展東南亞方面業務，但未有打算因應貿易戰改變策略，並認為中國的
業務規模龐大，會就當時情況調整發展策略。
樊氏又表示，不同的輸美貨物均受關稅影響，需要時間才看到其影響，暫時難有定論。
（ｂｎ）
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