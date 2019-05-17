【企業盈警】皇冠環球（７２７）料年度溢利大跌逾九成

《經濟通通訊社１７日專訊》皇冠環球（００７２７）發盈警，預料截至３月底止年度將錄

得綜合溢利５００萬至１０００萬元，較上年度的１﹒０９億元顯著減少９０﹒８％至

９５﹒４％，主要由於上年度收購威海物業發展項目之控股公司，產生了收購議價收益１﹒１６

億元特別盈利，為一次性收益，本年度則沒有類似收益。（ｃｈ）

