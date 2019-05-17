【招標售樓】銷監局檢控一手住宅發展項目賣方涉嫌違反條例

《經濟通通訊社１７日專訊》一手住宅物業銷售監管局（銷監局）今日表示，有一手住宅發

展項目的賣方以招標形式發售一手住宅發展項目時，成交資料透明度不足，涉嫌違反《一手住宅

物業銷售條例》（《條例》）。銷監局已向有關賣方提出檢控。案件將於７月９日在觀塘裁判法

院進行聆訊。

有關發展項目位於白石角，賣方在今年３月２２日銷售有關發展項目的一手住宅物業後，沒

有在成交紀錄冊列出支付條款的完整資料，涉嫌違例條。銷監局經調查搜證並徵詢律政司的意見

後，決定向有關發展項目的賣方提出檢控。據了解，有關白石角新盤或涉新地雲滙，雲滙３月初

公布成功以招標形式售出８２伙，帳面成交呎價介乎１﹒５３萬至２﹒１萬元，發展商提供最高

２５％回贈，即變相減價。

根據《條例》，賣方若沒有在發展項目的成交紀錄冊列出住宅物業的支付條款，包括售價的

任何折扣，及就該項購買而連帶提供的贈品、財務優惠或利益，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款

５０萬元。



＊提醒買家回贈或影響按揭成數＊



除了上述檢控工作，銷監局亦於４月１２日發出一份「給業界的提醒」，要求賣方如果在銷

售一手住宅物業時提供折扣、贈品、財務優惠或利益給買家，賣方應列出與買方就購買指明住宅

物業所協定的支付條款的細節，從而使準買家了解巿場狀況，在購買一手住宅物業時能獲得準確

的資訊，作出明智決定。此外，載列在成交紀錄冊內的資料應完整齊全，以免準買家須參考其他

文件或資料，才找到相關支付條款的細節。

另外，銷監局今日起在電台播出政府宣傳聲帶，提醒準買家如果要入標購買一手住宅物業，

在出價前要參考發展項目的成交紀錄冊，掌握同類單位的成交價、回贈和優惠；要留意有關回贈

或會影響按揭成數及金額；並在考慮清楚後才入標，因為中標後決定放棄購買單位，會被沒收訂

金。

銷監局發言人表示：「銷監局一向以三管齊下的方式執行《條例》，即加強檢視、巡查及搜

集檢控所須證據；持續改善業界對《條例》的遵從情況；以及加深公眾對《條例》的認知。政府

會嚴肅處理所有銷售手法和成交資料透明度不足的個案，並會繼續密切留意以招標形式出售的一

手住宅物業的銷售情況，令以招標發售的透明度與以價單形式公開發售的一手住宅物業看齊。」

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