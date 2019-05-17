【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升升０﹒７３％，料月底重返高位

《經濟通通訊社１７日專訊》整體樓價升勢持續，中原城市領先指數ＣＣＬ報１８７﹒４１
點，按周升０﹒７３％，預計未來一兩周，ＣＣＬ將會重上１８８﹒６４點歷史高位。
ＣＣＬ及ＣＣＬ（大型單位）齊齊逼近高位，同樣距離高位相差０﹒６５％。
ＣＣＬ Ｍａｓｓ距離自己高位相差１﹒１５％，ＣＣＬ（中小型單位）相差１﹒０２％。
三大整體指數齊升１４周，是１９９７年３月後首現，當時齊升１５周，是歷史最長齊升紀
錄。ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升１０﹒８９％，ＣＣＬ（中小型單位）升１０﹒６５％，ＣＣＬ升
１０﹒２８％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８９﹒４６點，按周升
０﹒２％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８７﹒５０點，按周升０﹒４５％。
＊港島樓價有望率先重返高位＊
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，八大指數中，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ最接近自己
歷史高位，僅相差０﹒２１％，港島樓價有望率先重返高位。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ距離高位相
差２﹒３２％，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差３﹒９８％，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差
４﹒４６％。
四區指數三升一跌，已經連續５周出現。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１９７﹒５７點，創
歷史次高，按周升１﹒２２％，連升２周共２﹒９８％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報
２００﹒５１點，按周升１﹒６６％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６９﹒１０點，按周升
１﹒１４％，連升３周共２﹒４１％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒３４點，按周跌
１﹒９％，連升１２周後回軟，終止了該區歷史最長連升。（ｃｌ）