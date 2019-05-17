【本港經濟】首季經濟增長放緩至０﹒６％，全年預測維持２至３％

《經濟通通訊社１７日專訊》政府公布，香港經濟在今年第一季按年輕微增長０﹒６％，較

上一季１﹒２％的增幅放緩，但略高於０﹒５％的初估值。經季節性調整後按季比較，實質本地

生產總值在上一季下跌０﹒５％造成的低比較基礎上，在第一季增長１﹒３％。

港府指出，在環球經濟面對不少挑戰的情況下，本港經濟在今年第一季的表現是在預計之內

。因此，在《財政預算案》公布的２０１９年實質本地生產總值增長預測在今輪覆檢中維持不變

，為２至３％。現時，經濟的短期前景有很大的不確定性。假若中美貿易摩擦未能在短期內紓緩

，環球經濟將會受到拖累，香港經濟難免會面對較大的下行壓力。政府會繼續密切留意外圍和本

地形勢在未來數月的發展，並於８月的覆檢中再次檢視今年的經濟增長預測。作為參考，私營機

構分析員的最新預測介乎１﹒２至２﹒７％，平均約為２﹒２％。



＊全年通脹率預測維持在２﹒５％＊



美國與內地貿易摩擦和其他外圍事態發展所衍生的不確定性，持續拖累亞洲的生產和貿易活

動。因此，整體貨物出口在第一季進一步減弱並錄得４﹒１％的按年實質跌幅，私人消費開支僅

按年實質輕微擴張０﹒２％。營商氣氛自去年後期轉趨審慎，整體投資開支持續收縮７﹒１％。

經季節性調整的失業率維持在２﹒８％的低水平，就業不足率亦同樣處於１％的低水平。

基本消費物價通脹率在第一季輕微下降至２﹒７％。展望未來，通脹短期而言料會維持溫和

。早前新訂住宅租金的調整對未來數月的通脹應繼續有緩和作用，外圍價格壓力近期亦稍為緩和

。今年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率預測在今輪覆檢中均維持在２﹒５％，與《財

政預算案》公布的預測相同。（ｃｌ）

