《經濟通通訊社１７日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年４月底
為０﹒８３厘，較３月底的０﹒８２厘上升１基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資
金的加權資金成本增加。（ｃｌ）
17/05/2019 16:49
【本港經濟】金管局：４月底綜合利率升至０﹒８３厘
《經濟通通訊社１７日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年４月底
為０﹒８３厘，較３月底的０﹒８２厘上升１基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資
金的加權資金成本增加。（ｃｌ）
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