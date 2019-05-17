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即市新聞

17/05/2019 17:18

【本港樓市】貿易戰惡化，中原十大屋苑周末睇樓量按周跌１﹒４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄得５５２組預約，按周輕微
下跌約１﹒４％。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰惡化，雙方未能如期達成共識
，貿易戰雖未有直接影響本港樓價或樓市，但會影響買家入市信心，近期市場亦錄得零星撻訂個
案，相信投資者入市態度轉趨審慎，會觀望貿易戰發展再作決定。二手成交較上月減慢，部分業
主願意提供１至２％議價空間，吸引向隅客。（ｃｌ）

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