《經濟通通訊社１７日專訊》政府公布今年首季經濟報告，政府經濟顧問歐錫熊表示，首季
勞工市場仍然偏緊，經季節性調整的整體失業率為２﹒８％，屬於全民就業的狀態，並且相當於
２０年來最低水平，就業不足率亦處於１％的低水平。
對於本港經濟轉差對勞動市場的影響，歐錫熊回應指，勞工市場數據一般較經濟數據滯後，
目前香港人力供求情況緊拙令勞工短缺，而招聘困難亦令企業未必願意削減人手，因此現時未看
到勞工市場有很大的轉變，不過若中美貿易戰未能達成協議，或將對未來勞工市場造成壓力。（
ｋｙ）
17/05/2019 17:25
【本港經濟】政府：勞工短缺，就業市場暫未因經濟轉差出現大變化
《經濟通通訊社１７日專訊》政府公布今年首季經濟報告，政府經濟顧問歐錫熊表示，首季
勞工市場仍然偏緊，經季節性調整的整體失業率為２﹒８％，屬於全民就業的狀態，並且相當於
２０年來最低水平，就業不足率亦處於１％的低水平。
對於本港經濟轉差對勞動市場的影響，歐錫熊回應指，勞工市場數據一般較經濟數據滯後，
目前香港人力供求情況緊拙令勞工短缺，而招聘困難亦令企業未必願意削減人手，因此現時未看
到勞工市場有很大的轉變，不過若中美貿易戰未能達成協議，或將對未來勞工市場造成壓力。（
ｋｙ）
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