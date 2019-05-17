《再戰明天》下周焦點落在聯儲局公布會議記錄，和歐洲議會選舉

《經濟通通訊社１７日專訊》下周的市場焦點將落在周二（２１日）經濟合作暨發展組織

（ＯＥＣＤ）公布對成員國及其他主要經濟體的經濟展望報告；周三（２２日）美聯儲聯邦公開

市場委員會（ＦＯＭＣ）公布４月３０日至５月１日政策會議的會議記錄；周四（２３日）歐洲

議會選舉。

明日（１８日），澳洲參議院選舉。下周一（２０日）費城聯邦儲備銀行總裁哈克演說，美

國公布４月芝加哥儲行全國活動指數。



＊費城聯邦儲備銀行總裁哈克演說＊



在外圍重要經濟活動上，明日，澳洲參議院選舉。

本港時間下周日（１９日）清晨１：０５ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加美國商

業編輯和作家協會年會。

下周一晚上７：３０ｐｍ，德國經濟部長阿爾特邁爾就德國工業策略發表演說。

９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在一場年會中就經濟前景發表演說。

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯與美聯儲副主席克拉里達參加「Ｆｅｄ Ｌｉｓｔｅｎｓ」

圓桌會議。



＊美國公布４月芝加哥儲行全國活動指數＊



下周一加拿大股市假期休市。

在數據方面，下周一早上７：５０ａｍ，日本公布第一季名義國內生產總值季率，料由

０﹒４％下滑至０﹒１％；季率料由０﹒５％回落至負０﹒１％；環比季率料由１﹒９％收縮至

負０﹒２％。

下午２：００ｐｍ，德國公布４月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒１％升上；０﹒４％

；年率料由２﹒４％升上２﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布４月失業率（經季節調整），料維

持於２﹒８％。８：３０ｐｍ，美國公布４月芝加哥儲行全國活動指數。



＊小米派業績＊



在本港，下周一派業績的公司有：偉易達（００３０３）和小米集團－Ｗ（０１８１０）。

（ｈｏ）

