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即市新聞

17/05/2019 19:11

《再戰明天》下周焦點落在聯儲局公布會議記錄，和歐洲議會選舉

　　《經濟通通訊社１７日專訊》下周的市場焦點將落在周二（２１日）經濟合作暨發展組織
（ＯＥＣＤ）公布對成員國及其他主要經濟體的經濟展望報告；周三（２２日）美聯儲聯邦公開
市場委員會（ＦＯＭＣ）公布４月３０日至５月１日政策會議的會議記錄；周四（２３日）歐洲
議會選舉。
　　明日（１８日），澳洲參議院選舉。下周一（２０日）費城聯邦儲備銀行總裁哈克演說，美
國公布４月芝加哥儲行全國活動指數。

＊費城聯邦儲備銀行總裁哈克演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，澳洲參議院選舉。
　　本港時間下周日（１９日）清晨１：０５ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加美國商
業編輯和作家協會年會。
　　下周一晚上７：３０ｐｍ，德國經濟部長阿爾特邁爾就德國工業策略發表演說。
９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在一場年會中就經濟前景發表演說。
　　紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯與美聯儲副主席克拉里達參加「Ｆｅｄ　Ｌｉｓｔｅｎｓ」
圓桌會議。

＊美國公布４月芝加哥儲行全國活動指數＊

　　下周一加拿大股市假期休市。
　　在數據方面，下周一早上７：５０ａｍ，日本公布第一季名義國內生產總值季率，料由
０﹒４％下滑至０﹒１％；季率料由０﹒５％回落至負０﹒１％；環比季率料由１﹒９％收縮至
負０﹒２％。
　　下午２：００ｐｍ，德國公布４月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒１％升上；０﹒４％
；年率料由２﹒４％升上２﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布４月失業率（經季節調整），料維
持於２﹒８％。８：３０ｐｍ，美國公布４月芝加哥儲行全國活動指數。

＊小米派業績＊

　　在本港，下周一派業績的公司有：偉易達（００３０３）和小米集團－Ｗ（０１８１０）。
（ｈｏ）

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