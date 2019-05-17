【招標售樓】新地：銷監局檢控白石角項目賣方，涉樓盤為旗下雲匯

《經濟通通訊社１７日專訊》銷監局公布，一個位於大埔白石角發展項目的賣方以招標形式

發售項目時，成交資料透明度不足，涉嫌違反相關條例，現向該發展商提出檢控。

新地（０００１６）發言人向本通訊社證實，檢控涉及的樓盤為旗下大埔白石角雲匯。

案件將在７月９日在觀塘裁判法院進行聆訊，一經定罪，可處罰款５０萬元。（ｓｋ）

