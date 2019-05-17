《小傳日記》華為封殺添硝煙，魚缸人仔急變天！

《小傳日記》花旗國前一晚三大指數都表現靚仔，並已經係連升三日，香江魚缸亦都高開

１５２點報２８４２８，但已經喺全日最高位。花旗國之前公布禁止華為採購花旗國嘅原材料嘅

行政命令喺今日生效，加上魚缸都已經連升兩日，缸友亦紛紛趁高減磅，令「孖屐」好快撻番落

嚟。雖然華為話自己仲有半年至一年嘅存貨喺手，但都未能緩和番「孖屐」嘅憂慮，手機設備佬

首當其衝成為被掟貨對象。

另一方面，人仔中間價連續七日下跌，今日最新報兌美金報６﹒８８５９跌１７１點子，更

創左舊年年底以?嘅新低，Ａ場急急回落，加劇香江「孖屐」嘅走勢。早段「孖屐」先後失守

１００天線（約２８１９７點）同二萬八關口。食完飯返嚟，魚缸跌幅再擴大，最多唔見咗

３６５點，全日低見２７９０９，創今年２月１１日以嚟新低，最終埋單蒸發３２８點或逾１巴

仙，報２７９４６，連條２５０天線（約２７９７４點）都保唔住。主板成交約１０２４億銀，

較上日增加近８巴仙。

國貨報１０６８８，下跌１２２點或逾１巴仙。Ａ場方面，上證報２８８２，跌７３點或逾

２巴仙；深成指報９０００，跌２９３點或逾３巴仙，兩市成交約５７３７億人仔。

重磅股個別發展，神州移動（００９４１）喺低位反彈，飆近２巴仙，報７２﹒５５銀，更

加係全日表現最勁嘅藍戰士同國貨佬！ＱＱ（００７００）今日除凈，派末期息１蚊，瀉逾２巴

仙，報３５５﹒８銀；大象（００００５）跣低唔夠１巴仙，報６５﹒５５銀；生發發

（００３８８）挫逾１巴仙，報２４４﹒６銀；ＡＩＡ（０１２９９）升一格，報７７﹒０５銀

。



＊華為遭封殺手機股下插，瑞銀雖力撐晶片股難彈＊



花旗國早幾日話到明要封殺華為，嚇到班Ｆｕｎｄ佬個個急拋手機設備股，今日舜宇

（０２３８２）都急插超過超過一成一，一下失守埋８０蚊大關，收跌逾一成，報７６﹒２銀，

係今日最差嘅藍戰士。另一「孖寶」瑞聲（０２０１８）今日放榜，首季純利按年大跌逾６成，

但都高過「孖屐」預期，刺激股價午後一度由跌轉升，但無幾耐就被打回原形，收市低近４巴仙

，報４３﹒０５銀。另外，通達（００６９８）今日創近４年半低位，收跌近６巴仙，報

０﹒６５銀。丘鈦（０１４７８）都受華為事件影響挫近一成六，報６﹒２５銀。富智康

（０２０３８）失守１蚊關，跌近５巴仙，報４﹒９５銀。

雖然今日瑞銀力撐ＡＳＭ太平洋（００５２２），仲將佢嘅「他屐」由７５蚊升至８２蚊，

但考慮到神州可能用稀土打貿易戰，會引致全球稀土價格上升，令到晶片企業成本上漲，今日晶

片股都急急下跌，ＡＳＭ太平洋跌近半成，報０﹒９６銀。中芯（００９８１）先升後回，報８

﹒０３銀，無升跌；華虹半導體（０１３４７）回落逾２巴仙，報１５﹒０６銀；上海復旦（０

１３８５）都跪低逾３巴仙，報１０﹒３２銀。



＊大行吹淡風賭股唔輕鬆，國壽遭減持股價再下試＊



「五窮月」過咗一半，賭股就４５度咁急降，大行高佬將銀娛（０００２７）「他屐」由

６９蚊降到６８蚊，維持「掃貨」評級；里昂同樣將「他屐」由６８﹒０５銀降至６０﹒０５銀

。評級維持「跑贏大市」。大家都睇咁淡，賭股點唔差呢？銀娛跟跌逾２巴仙，報４９﹒８５銀

。新濠（００２００）跌逾１巴仙，報１５﹒９２銀。澳博（００８８０）跪低近２巴仙，報８

﹒９１銀。永利馬交（０１１２８）跌逾３巴仙，報１７﹒５４銀。金沙（０１９２８）潛

水３巴仙，報３８﹒８５銀。美高梅（０２２８２）插水逾４巴仙，報１２﹒９８銀。

國壽（０２６２８）係上周五（１０日）被細摩減持６８０萬股，持股數由７﹒０９巴仙降

至６﹒９９巴仙。國壽今日再跌逾２巴仙，報１８﹒７銀。平保（０２３１８）跟住一齊跪低近

３巴仙，報８６﹒９５銀。太保（０２６０１）挫逾２巴仙，報２８﹒８５銀。太平

（００９６６）瀉近４巴仙，報１９﹒６６銀。新華保險（０１３３６）跌逾３巴仙，報

３６﹒６銀。



＊食品股開刀蒙牛急回吐，跌市大地震房託腳䟴䟴＊



食品佬普遍下滑，噚日臨收市前急漲破頂嘅蒙牛（０２３１９）今日難抵逆市壓力，回吐逾

近３巴仙，報３０﹒１５銀；另一隻藍戰士旺旺（００１５１）亦都回吐近１巴仙，報６﹒０７

銀；豬肉佬萬洲（００２８８）先升後回，走低逾３巴仙，報７﹒５３銀；統一（００２２０）

滑近３巴仙，８﹒４３銀；康師傅（００３２２）都腳軟，挫逾２巴仙，報１２﹒５２銀。

相比起食品股，房託嘅抗跌能力似乎更強，置富（００７７８）今日更高見１０﹒７６銀嘅

兼係最新山頂位，收市都飆近２巴仙，報１０﹒６８銀；冠君（０２７７８）亦漲逾１巴仙，報

６﹒８１銀；但領展（００８２３）今日就表現麻麻，滑近２巴仙，報９４﹒８５銀；公用佬以

港鐵（０００６６）表現最好，繼噚日升逾２巴仙後，今日再揚近１巴仙，報４８蚊。其他街坊

就全線腳軟，煤氣（００００３）蒸發近１巴仙，報１８﹒９６銀。中電（００００２）跣低近

半巴仙，報８７﹒４銀。假期愉快，請請！



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