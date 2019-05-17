《股市一周》科技股受壓，港股失二萬八關，全星期累瀉６０３點

《經濟通通訊社１７日專訊》本周一（１３日）港股佛誕翌日假期休市，全星期只有四天交

易日。全周港股受累中國貿易戰未明朗、美國封殺華為，及騰訊（００７００）季績好壞參半影

響，全周跌６０３點，最終失守二萬八關口。

周一晚中美貿易戰再度惡化，中國國務院關稅稅則委員會決定，自６月１日起對已實施加徵

關稅的６００億美元（約４６８０億港元）清單美國商品中的部分商品提高關稅。另外，美國當

晚亦公布對另外３０００億美元中國貨考慮加徵最高２５％關稅的清單。相關消息令港股周二（

１４日）急瀉，甫開市即失二萬八關口兼穿百天及二百五十天線，最多插６２４點，最終收市港

股當日仍挫４２８點。當晚美國總統特朗普表示，兩國之間談判未有破裂，並計劃於６月底的二

十國集團峰會與國家主席習近平會面，消息周三（１５日）港股反彈１４６點重上百天線。

惟騰訊周三收市後公布之季績好壞參半，及特朗普又針對華為等中資電訊商發出「全國緊急

狀態」，禁止其向美國企業購買相關電訊設備，再令中美兩國貿談蒙上陰霾，致周四（１６日）

港股反覆，先低開後才回升，最多跌過２１７點，再穿百天線不過，其後資金走入中資金融股及

本地地產股，加上Ａ股升幅擴大，終帶領港股由跌轉升，最多漲１１０點。但受累騰訊績後持續

受壓令港股升勢收窄，最終恆指全日僅升６點。

今日港股表現同樣反覆，受惠美國經濟數據改善及企業季績勝預期，美股再漲，帶領港股先

高開１５２點報２８４２８，惟該位置已是全日最高位，其後因人民幣持續走低，離岸人民幣

（ＣＮＨ）低見６﹒９４，令Ａ股走弱，加上美國禁止華為採購美國原料的行政命令今日生效，

致港股隨即轉跌，最終收報２７９４６，急挫３２８點，失守百天線（約２８１９８）及二百五

十天線（約２７９７４）。

總結本周，恆指累跌６０３點或２﹒１２％，整周在２７９１０點至２８４４１點之間波動

，連跌兩生星期累挫２１３５點或７﹒１％。國企指數全周累跌２４２點或２﹒１２％，整周波

幅在１０６６５點至１０９０４點。港股主板日均成交約１０４５﹒２億元，比上周減

１１﹒２％。

重磅股全周下跌，騰訊業績好壞參半，雖然按國際審閱業務準則盈利及非通用會計準則

（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利均勝預期，但收入遜市場預期，本周累跌６﹒６２％，報３５５﹒８

元；匯控（００００５）微跌０﹒８７％，收報６５﹒５５元。港交所（００３８８）走低

２﹒９４％，收報２４４﹒６元。友邦（０１２９９）本周股價跌１﹒１６％，收報７７﹒０５

元。



＊華為被封殺，手機及５Ｇ設備股重災，舜宇最差藍籌＊



受累華為被美國封殺，手機設備股全周受壓，其中舜宇（０２３８２）全周瀉

１５﹒９９％，報７６﹒２元，為全周表現最差藍籌；瑞聲（０２０１８）插８﹒２１％，報

４３﹒０５元。華為其他供應商方面，通達集團（００６９８）全周跌１０﹒９６％，報

０﹒６５元；信利（００７３２）蒸發４﹒１％，報１﹒１７元；丘鈦科技（０１４７８）急瀉

１８﹒５１％，報６﹒２５元；中芯國際（００９８１）跌２﹒４３％，報８﹒０３元：富智康

（０２０３８）急瀉１３﹒５１％，報０﹒９６元。其他手機設備股，比亞迪電子

（００２８５）亦瀉１４﹒４１％，報１１﹒４元；華顯光電（００３３４）插９﹒３３％，報

０﹒６８元；鴻騰精密（０６０８８）挫７﹒６１％，報３﹒４元。

手機股方面，中興（００７６３）急瀉１４﹒７１％，報１９﹒６６元；小米

（０１８１０）於印度手機市場再蟬聯榜首，加上公布回購股份一成計劃，惟全周仍跌

４﹒５１％，報１０﹒１６元；聯想集團（００９９２）公布全球首個折疊屏電腦，全周亦跌

３﹒９６％，報６﹒３元。

５Ｇ概念股同樣有沽壓，其中鐵塔（００７８８）全周跌６﹒９３％，報１﹒８８元；中通

服（００５５２）走低３﹒２７％，報５﹒９１元；京信通信（０２３４２）跟跌

１０﹒０６％，報１﹒５２元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌４﹒３８％，報１７﹒０２元。

三大中資電訊商偏軟，中移動（００９４１）微升０﹒６２％，報７２﹒５５元；中電信

（００７２８）跌２﹒７７％，報３﹒８６元；中聯通（００７６２）軟３﹒０４％報８﹒４２

元。



＊人民幣走弱，中資航空股及濠賭股全線走低＊



人民幣本周連日走弱，其中今午離岸人民幣曾低見６﹒９４，致三隻「中資鐵鳥」本周股價

走低，其中國航（００７５３）為本周表現最差國指股，全周急跌１０﹒４６％，報７﹒４５元

；南航（０１０５５）挫９﹒２４％，報５﹒４元；東航（００６７０）走低７﹒４２％，報

４﹒６２元。

人幣下跌令澳門濠賭股全線走低，其中銀娛（０００２７）於昨日公布季績後，股價連日受

壓，該股季經調整ＥＢＩＴＤＡ按年及按季均跌８％至４０億元，並遭高盛及摩通下調目標，全

周急插８﹒２８％，報４９﹒８５元。金沙（０１９２８）挫６﹒２７％，報３８﹒８５元；美

高梅中國（０２２８２）急跌９﹒２３％，報１２﹒９８元；新濠國際（００２００）走低

８﹒４％，報１５﹒９２元；澳博（００８８０）蒸發６﹒２１％，報８﹒９１元；永利澳門

（０１１２８）急跌１０﹒８７％，報１７﹒５４元。

兩隻藍籌醫藥股本周有反彈，其中中生製藥（０１１７７）將於下周二（２１日）公布首季

業績，本周獲資金追入，全周漲６﹒７８％，報７﹒８８元，為表現最佳藍籌股；石藥

（０１０９３）亦跟升１﹒４５％，報１４﹒０４元。國指方面，國藥（０１０９９）則軟

１﹒１５％，報３０元。



＊避險情緒上漲，資金泊岸公用股，國指換馬剔出納入各五隻＊



大市回落避險情緒上漲，資金走入公用股避險。多隻公用股及高息股上漲，其中港鐵

（０００６６）全周升３﹒９％，報４８元；長建（０１０３８）微升１﹒５２％，報

６３﹒６５元；領展（００８２３）走高１﹒７２％，報９４﹒４８元；煤氣（００００３）揚

１﹒２８％，報１８﹒９６元；中電（００００２）微跌０﹒１７％，報８７﹒４元；香港電訊

（０６８２３）軟０﹒５７％，報１１﹒９２元；電能（００００６）漲０﹒２７％，報

５５﹒９元；港燈（０２６３８）跌０﹒６５％，報７﹒６元；置富（００７７８）今日破頂高

見１０﹒７６，全周升４﹒０９％，收報１０﹒６８元。

中資基建股方面，中國中車（０１７６６）雖傳受制美國議會進入美國市場，惟仍升

１﹒７９％報６﹒８１元，為表現最佳國指股。「基建三寶」方面，中交建（０１８００）軟

０﹒２８％，報７﹒２元；中鐵（００３９０）軟１﹒０１％，報５﹒８８元；中鐵建

（０１１８６）升２﹒２６％，報９﹒５元。

上周五（１０日）恆指公司公布季檢，恆指成分股無變動，而國指成份股則剔出五隻及納入

五隻新股份，６月１７日生效。國指新貴中，潤啤（００２９１）全周跌０﹒１４％，報

３５﹒６５元；碧桂園（０２００７）跌５﹒０３％，報１１﹒３２元；龍湖（００９６０）跌

３﹒５６％報２７﹒１元；安踏（０２０２０）漲５﹒８２％報５１元，及新奧能源

（０２６８８）走低７﹒４７％，報６９﹒４元。被剔出的國指股包括國航、華能國電

（００９０２）、長汽（０２３３３）、中廣核（０１８１６）及廣發証券（０１７７６），全

周分別跌２﹒９５％報４﹒６元、走軟１﹒６９％收５﹒８１元、走高１﹒４８％報２﹒０６元

，以及下跌２﹒０６％收９﹒５元。（ｓｃ）

