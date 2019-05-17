華為被封殺，港股全日挫３２８點報２７９４６，失守２５０天線

《經濟通通訊社１７日專訊》受樂觀的企業業績及強勁的經濟數據帶動，美股連升三日，道

指更收漲２１４點，報２５８６２點。港股今早跟隨外圍高開１５２點，並同時是全日最大升幅

，高見２８４２８點。隨著美國總統特朗普宣布全面封殺華為與美企的商業往來，令中美貿易戰

趨向白熱化，殃及手機設備股全線急瀉，港股隨即由升轉跌，午後騰訊（００７００）跌幅更擴

至逾２％，拖累港股最多急挫３６５點，全日低見２７９０９點，最終全日蒸發３２８點或

１﹒１６％，報２７９４６點，先後失守１００天線（２８１９７點）及２５０天線

（２７９７４點），並跌穿二萬八關。主板成交１０２４﹒３４億元，較昨日增加７﹒８％。

國企指數報１０６８８，下跌１２２點或１﹒１４％。

中美貿易關係再添新疤，加上外資持續流出，以及人民幣急貶兩大因素夾擊下，滬指全日大

挫７３點或２﹒４８％，報２８８２點。深成指瀉２９３點或３﹒１５％，報９０００點。



＊舜宇丘鈦急瀉超過一成，中移動逆市冠藍籌＊



華為被美國全面封殺，野村發表相關報告表示，中國５Ｇ網絡和５Ｇ智慧手機的推出可能會

延遲，手機設備股今日全線急挫，舜宇（０２３８２）瀉１０﹒４１％，報７６﹒２元，為表現

最差藍籌。瑞聲（０２０１８）今日中午公布首季業績，純利下跌６２％至４﹒３億人幣，惟高

於預期的３﹒６９億人幣，全日仍要走低３﹒５８％，報４３﹒０５元。比亞迪電子

（００２８５）急跌１１﹒７７％，報１１﹒４元。富智康（０２０３８）跌４﹒９５％，報

０﹒９６元。

５Ｇ概念股同樣捱沽，中興通訊（００７６３）急跌８﹒１３％，報１９﹒６６元。中鐵塔

（００７８８）走低６﹒４７％，報１﹒８８元，為跌幅最大國指股。長飛光纖（０６８６９）

跌２﹒６３％，報１７﹒０２元。中通服務（００５５２）下滑３﹒２７％，報５﹒９１元。

中聯通（００７６２）無升跌，報８﹒４２元。

重磅股方面，中移動（００９４１）逆市漲１﹒８３％，報７２﹒５５元，為升幅最大藍籌

及國指股。匯控（００００５）跌０﹒８３％，報６５﹒５５元。港交所（００３８８）軟

１﹒２１％，報２４４﹒６元。騰訊急挫２﹒４１％，報３５５﹒８元。友邦（０１２９９）走

高０﹒０７％，報７７﹒０５元。



＊基建股房託成資金避險港，公用股隨市受壓＊



基建鐵路股逆市受捧，中車（０１７６６）揚１﹒３４％，報６﹒８１元。中鐵

（００３９０）窄幅升０﹒６８％，報５﹒８８元。中鐵建（０１１８６）漲０﹒９６％，報

９﹒５元。中車時代（０３８９８）急升３％，報４１﹒２５元。中交建（０１８００）走高

０﹒８４％，報７﹒２元。

資金湧入部分房託基金避險，置富（００７７８）逆市升１﹒７１％，報１０﹒６８元，盤

中高見１０﹒７６元，創上市新高。泓富（００８０８）漲１﹒１９％，報３﹒３９元。冠君

（０２７７８）揚１﹒０４％，報６﹒８１元。領展（００８２３）挫１﹒５６％，報

９４﹒８５元。

公用股中僅港鐵（０００６６）錄得升幅，全日升０﹒９５％，報４８元。中電

（００００２）跌０﹒３４％，報８７﹒４元。煤氣（００００３）走低０﹒７３％，報

１８﹒９６元。電能（００００６）軟０﹒０９％，報５５﹒９元。長建（０１０３８）

跌０﹒０８％，報６３﹒６５元。

中美貿易關係恐持續惡化，拖累出口股受壓，萬洲（００２８８）挫３﹒４６％，報

７﹒５３元。創科（００６６９）走低２﹒１５％，報５０﹒１５元。申洲（０２３１３）揚

０﹒８９％，報１０１﹒６元。敏華（０１９９９）跌１﹒９％，報３﹒６１元。

仁恆實業（０３６２８）逆市急升７２﹒５５％，報０﹒４４元，為升幅最大個股。全民國

際（０８１７０）急跌２５﹒６３％，報４﹒１２元，為跌幅最大個股。（ｔｔ）

