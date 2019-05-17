《經濟通通訊社１７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會會議「鬧雙胞」事件僵
持不下，早前建制派石禮謙去信內務委員會主席李慧琼尋求指示。內務委員會今日開會處理。李
慧琼指，有關法案委員會的未來路向，議員可於下周二或以前，書面提出建議，內委會會視乎情
況，決定安排特別內委會會議，或於稍後的例行會議討論法案委員會未來路向。
李慧琼指，明白各議員對事件意見分歧，會待議員提出方案後，才決定方向，內委會亦要求
秘書處，逐字紀錄所有涉及修訂《逃犯條例》法案委員會的討論。（ｃｗ）
17/05/2019 16:05
【移交逃犯】李慧琼：議員可在下周二前，就法案委員會路向提意見
《經濟通通訊社１７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會會議「鬧雙胞」事件僵
持不下，早前建制派石禮謙去信內務委員會主席李慧琼尋求指示。內務委員會今日開會處理。李
慧琼指，有關法案委員會的未來路向，議員可於下周二或以前，書面提出建議，內委會會視乎情
況，決定安排特別內委會會議，或於稍後的例行會議討論法案委員會未來路向。
李慧琼指，明白各議員對事件意見分歧，會待議員提出方案後，才決定方向，內委會亦要求
秘書處，逐字紀錄所有涉及修訂《逃犯條例》法案委員會的討論。（ｃｗ）
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