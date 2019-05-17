《經濟通通訊社１７日專訊》立法會內務委員會開會，主席李慧琼在會上匯報與政務司司長
張建宗會面情況。她表示，已向對方表達議員對修訂《逃犯條例》關注，如政府有意見，可助解
決《逃犯條例》修訂的爭議，她樂意向內會轉達，張建宗則指如有回應，會通知立法會秘書處，
但秘書處至今仍未收到回應。
民主派批評張建宗沒有誠意解決事件，以及逃避責任；有建制派則促政府要求警方優先調查
法案委員會早前的衝擊事件，以及有人涉嫌偽造會議通告，又指民主派勾結外國勢力。（ｃｗ）
（ｚｚ）
17/05/2019 16:18
【移交逃犯】李慧琼指至今仍未收到張建宗就解決修例爭議之回應
《經濟通通訊社１７日專訊》立法會內務委員會開會，主席李慧琼在會上匯報與政務司司長
張建宗會面情況。她表示，已向對方表達議員對修訂《逃犯條例》關注，如政府有意見，可助解
決《逃犯條例》修訂的爭議，她樂意向內會轉達，張建宗則指如有回應，會通知立法會秘書處，
但秘書處至今仍未收到回應。
民主派批評張建宗沒有誠意解決事件，以及逃避責任；有建制派則促政府要求警方優先調查
法案委員會早前的衝擊事件，以及有人涉嫌偽造會議通告，又指民主派勾結外國勢力。（ｃｗ）
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