《鍾之日記》封殺華為續發酵，人幣急貶外資逃

《鍾之日記》５月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國正式封殺華為，令本已破裂的中美貿易關係再添新疤，中國官媒近日就貿易戰的強硬表

態亦進一步打擊市場預期，人民幣急貶，中間價連跌第７個交易日，離岸在岸人幣匯價亦持續走

貶，外資在Ａ股流出，５月至今，已錄得逾３６４億元人民幣外資於Ａ股淨流出，創滬深股通開

通以來的最大的走資規模。中港魚缸今日齊齊收跌。

港股今早跟隨外圍高開１５２點，並同時是全日最大升幅，高見２８４２８點，午後騰訊

（００７００）跌幅更擴至逾２％，拖累港股最多急挫３６５點，全日低見２７９０９點，最終

全日蒸發３２８點或１﹒１６％，報２７９４６點，先後失守１００天線（２８１９７點）及

２５０天線（２７９７４點），並跌穿二萬八關。主板成交１０２４﹒３４億元，較昨日增加

７﹒８％。



＊滬綜指連續四周下跌，累挫１２％＊



滬深開市靠穩，但在外資持續流出、人民幣急貶兩大因素夾擊下，大市氣氛急速轉差，權重

板塊均捱沽，午後滬綜指兵敗如山倒，全日大挫２﹒４８％，報２８８２﹒３點，穿二千九位置

收市，全周更因而「衰收尾」，累計全周跌１﹒９４％，為連續四周下跌，四周累挫１２％。

大跌市引發資金出逃，全日兩市成交５７３７億元人民幣，按日增９﹒９％；外資撤離Ａ股

大勢未變，全日通過陸股通淨流出５６﹒１１億元，累計本周流出１９０億元。５月至今，已錄

得逾３６４億元外資於Ａ股淨流出，創滬深股通開通以來的最大的走資規模。



＊美國重拳制裁華為，手機設備股大恐慌＊



特朗普簽署緊急行政令後，美國商務部跟隨特朗普的腳步，馬上將華為及７０間關聯企業列

入黑名單，周五生效，今後若沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買電子元件，華為

旗下晶片設計公司海思總裁深夜發信宣布，其潛心多年研發的「備胎」晶片將全部轉正，確保華

為大部分產品的連續供應，不過亦有外媒指華為此前已向供應商收購了未來一年的所需零件。

華為離開了美國的供應商，會否面臨去年類似中興通訊（００７６３）般停產的尷尬局面？

外電幫華為算一算，除了晶片之後，華為產品的光纜、光纖連接器、模擬晶片、４Ｇ和５Ｇ射頻

半導體、存儲、數字信號處理晶片都需要依賴美國供應商，甚至連軟件方面也要使用甲骨文公司

的產品。若這些零件全部都需要更換供應商，對於華為來說可能是致命打擊。

華為昨日對美國的針對作回應稱，限制華為不會讓美國更安全更強大，只會逼使美國使用劣

質而昂貴的替代設備，華為總裁辦今日再稱早有預備美國封殺，公司在多年前就有所預計，並在

研究開發、業務連續性等方面進行了大量投入和充分準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不

受大影響。

手機設備股擔心重要客戶出貨量被打壓，股價暴挫，舜宇光學（０２３８２）瀉１０﹒４％

，瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒６％，富智康集團（０２０３８）跌５％。

富瑞形容，美國對華為的出口禁令，對中國５Ｇ而言是一場噩夢，但國內５Ｇ發展減速，中

資電訊商資本支出會推遲，對電訊三巨頭而言反而是好事。中移動（００９４１）今反高潮升

１﹒８％，中電信（００７２８）、中聯通（００７６２）無升跌。



＊貿易戰下人幣急貶，航空、紙業股捱沽＊



自中美貿易戰再度升溫，刺激人民幣匯價節節走弱，人民幣中間價今日連跌第７個交易日，

而人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早以６﹒９０開市後，早段都能守在６﹒８９水平徘徊

。但盤中跌勢再有擴大，午後亦跌穿６﹒９１算，收盤下挫３１７點子，創去年１１月３０日逾

５個月新低。

人幣急貶，航空股首當其衝。中金公司日前發報告指，考慮近期中美貿易摩擦、匯率波動和

行業估值中樞下移等因素，下調中國國航等三大航空公司的Ａ股及Ｈ股目標價。其中，中國國航

（００７５３）Ｈ股目標價下調２０％至１０﹒５港元，東方航空（００６７０）Ｈ目標價下調

２０％至６港元，南方航空（０１０５５）Ｈ股目標價下調１８％至７﹒５港元。

航空股全線下跌，國航跌３﹒５％，南航挫３﹒２％，東航跌１﹒５％；國泰

（００２９３）亦跌０﹒８％。

同樣較受股匯率影響的紙業股也捱沽，晨嗚紙業（０１８１２）挫３﹒４％，玖龍紙業

（０２６８９）跌２﹒７％，理文造紙（０２３１４）也挫２﹒２％。



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