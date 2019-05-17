【駐滬專電】上海長寧區一廠房坍塌致１０死

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海長寧區昭化路１４８號近定西路一廠

房昨日中午發生坍塌事故，現場多人被埋。

經搜救後，截止今日凌晨，發現被困人員２５人，其中１０人經搶救無效死亡。目前搜救工

作已基本結束，醫療機構正在對受傷人員進行全力救治。

