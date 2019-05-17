【聚焦人幣】在岸人幣跌破６﹒９元關，日內跌近２４０點子

《經濟通通訊社１７日專訊》自中美貿易戰再度升溫，人民幣匯價節節走弱，人民幣中間價

今日連跌第７個交易日，而人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早以６﹒９０開市後，早段都

能守在６﹒８９水平徘徊。但盤中跌勢再有擴大，現跌破６﹒９算，低見６﹒９０５７，日內較

上日官方收盤價最多跌２３６點子，創去年１２月２４日近５個月的新低。（ａｃ）

