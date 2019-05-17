【聚焦人幣】在岸人幣午後跌破６﹒９１，離岸見６﹒９４

《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣中間價今日連跌第７個交易日，觸發離在岸人民幣匯價

持續走貶。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早失守６﹒９後，午後再跌破６﹒９１，低見

６﹒９１０５，續刷去年１２月２４日近５個月的低位。

而離岸人民幣（ＣＮＨ）早段一直在６﹒３元水平徘徊，惟盤中跌勢有所擴大，目前跌至６

﹒９４，低見６﹒９４４０元，日內跌近１４０點子。（ａｃ）

