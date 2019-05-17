《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣中間價今日連跌第７個交易日，觸發離在岸人民幣匯價
持續走貶。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早失守６﹒９後，午後再跌破６﹒９１，低見
６﹒９１０５，續刷去年１２月２４日近５個月的低位。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）早段一直在６﹒３元水平徘徊，惟盤中跌勢有所擴大，目前跌至６
﹒９４，低見６﹒９４４０元，日內跌近１４０點子。（ａｃ）
17/05/2019 13:42
【聚焦人幣】在岸人幣午後跌破６﹒９１，離岸見６﹒９４
《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣中間價今日連跌第７個交易日，觸發離在岸人民幣匯價
持續走貶。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早失守６﹒９後，午後再跌破６﹒９１，低見
６﹒９１０５，續刷去年１２月２４日近５個月的低位。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）早段一直在６﹒３元水平徘徊，惟盤中跌勢有所擴大，目前跌至６
﹒９４，低見６﹒９４４０元，日內跌近１４０點子。（ａｃ）
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