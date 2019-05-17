【豬瘟來襲】農業農村部官員：非洲豬瘟疫苗研發存在很大困難

《經濟通通訊社１７日專訊》中國農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華日前表示，目前正加

強疫苗和診斷試劑的研發。疫苗研發存在很大困難。短期內仍然難以拿出疫苗。目前已經捕殺補

貼經費６﹒３億元人民幣。

陳光華表示，２８５天前發生第一起疫情，帶來前所有未挑戰。超過１１２萬頭豬被捕殺。

農業農村部全力抓好疫情防控全力抓好疫情防控。（ｃａ）

