《經濟通通訊社１７日專訊》中國農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華日前表示，目前正加
強疫苗和診斷試劑的研發。疫苗研發存在很大困難。短期內仍然難以拿出疫苗。目前已經捕殺補
貼經費６﹒３億元人民幣。
陳光華表示，２８５天前發生第一起疫情，帶來前所有未挑戰。超過１１２萬頭豬被捕殺。
農業農村部全力抓好疫情防控全力抓好疫情防控。（ｃａ）
17/05/2019 09:46
【豬瘟來襲】農業農村部官員：非洲豬瘟疫苗研發存在很大困難
《經濟通通訊社１７日專訊》中國農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華日前表示，目前正加
強疫苗和診斷試劑的研發。疫苗研發存在很大困難。短期內仍然難以拿出疫苗。目前已經捕殺補
貼經費６﹒３億元人民幣。
陳光華表示，２８５天前發生第一起疫情，帶來前所有未挑戰。超過１１２萬頭豬被捕殺。
農業農村部全力抓好疫情防控全力抓好疫情防控。（ｃａ）
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