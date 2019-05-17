【減稅降費】內地部署降成本重點，適時啟動股權融資支持工具

《經濟通通訊社１７日專訊》發改委、工信部、財政部和人民銀行聯合發布《關於做好２０

１９年降成本重點工作的通知》，將重點組織落實好８個方面２７項任務。包括繼續推動大規模

減稅和降費、加大金融對實體經濟的支持力度、持續降低制度性交易成本、明顯降低企業社保繳

費負擔、繼續降低用能用地成本、推進物流降本增效、提高資金周轉效率、支持企業內部挖潛。

《通知》指出，落實好將製造業等行業１６％的稅率降至１３％，將交通運輸業、建築業等

行業１０％的稅率降至９％等政策，確保所有行業稅負只減不增。落實好小規模納稅人增值稅起

征點從月銷售額３萬元（人民幣．下同）提高到１０萬元、小微企業所得稅優惠等政策。將固定

資產加速折舊政策擴大至全部製造業領域。將國家重大水利工程建設基金和航空公司民航發展基

金徵收標準降低一半。實現中小企業寬帶資費再降低１５％，移動網絡流量平均資費再降低

２０％以上。

《通知》強調，改革完善貨幣信貸投放機制，抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的

政策框架，引導金融機構擴大信貸投放、降低小微企業信貸綜合融資成本，精準有效支持實體經

濟。積極支持符合條件的企業擴大直接融資。推動債券品種創新，擴大優質企業債券發行規模。

實施好民營企業債券融資支持工具，適時啟動股權融資支持工具。（ｗｌ）

