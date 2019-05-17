  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2019 10:25

【減稅降費】內地部署降成本重點，適時啟動股權融資支持工具

　　《經濟通通訊社１７日專訊》發改委、工信部、財政部和人民銀行聯合發布《關於做好２０
１９年降成本重點工作的通知》，將重點組織落實好８個方面２７項任務。包括繼續推動大規模
減稅和降費、加大金融對實體經濟的支持力度、持續降低制度性交易成本、明顯降低企業社保繳
費負擔、繼續降低用能用地成本、推進物流降本增效、提高資金周轉效率、支持企業內部挖潛。
　　《通知》指出，落實好將製造業等行業１６％的稅率降至１３％，將交通運輸業、建築業等
行業１０％的稅率降至９％等政策，確保所有行業稅負只減不增。落實好小規模納稅人增值稅起
征點從月銷售額３萬元（人民幣．下同）提高到１０萬元、小微企業所得稅優惠等政策。將固定
資產加速折舊政策擴大至全部製造業領域。將國家重大水利工程建設基金和航空公司民航發展基
金徵收標準降低一半。實現中小企業寬帶資費再降低１５％，移動網絡流量平均資費再降低
２０％以上。
　　《通知》強調，改革完善貨幣信貸投放機制，抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的
政策框架，引導金融機構擴大信貸投放、降低小微企業信貸綜合融資成本，精準有效支持實體經
濟。積極支持符合條件的企業擴大直接融資。推動債券品種創新，擴大優質企業債券發行規模。
實施好民營企業債券融資支持工具，適時啟動股權融資支持工具。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態17/05/2019
美擬改移民例 高學歷獲聘專才優先
生財有道16/05/2019
【QQ績後】騰訊首季收入遜預期 大行最新目標價係...
樓市「胡」言16/05/2019
空置稅殺到 – 官方數字都發水﹗﹖
生財有道16/05/2019
《開市Good Morning》曾永堅：騰訊支持位在365元
專訪16/05/2019
【5G大時代】專訪－科大徐岩：華為「小」秘密 香港極適合測試
生財有道16/05/2019
2019 恒生指數走勢及投資建議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金