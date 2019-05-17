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17/05/2019 13:54

《Ａ股行情》人幣急貶外資流出，滬綜指跌１﹒９％失守二千九

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國正式封殺華為，令本已破裂的中美貿易關係再添新疤，滬
深開市靠穩，但在外資持續流出、人民幣急貶兩大因素夾擊下，大市氣氛急速轉差，權重板塊均
捱沽，滬綜指愈跌愈急，午後跌幅再擴至１﹒８９％，報２８９９﹒７９點，繼本周二
（１４日）後再次跌穿二千九位置，深成指挫２﹒５６％，創業板指跌２﹒７６％。
　　外資陣腳大亂，繼續撤離Ａ股，目前通過陸股通淨流出４９﹒４６億元人民幣。（ｅｙ）

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