《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，連續第七個交易日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。公開市場本周累計回籠５００億元（
人民幣．下同）；人行周二（１４日）增量續作２０００億元一年期（ＭＬＦ）操作，扣除到期
量１５６０億元後，全口徑計，全周淨回籠６０億元。（ａｃ）
17/05/2019 09:21
【人行收水】人行續停逆回購，本周全口徑淨回籠６０億元
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，連續第七個交易日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。公開市場本周累計回籠５００億元（
人民幣．下同）；人行周二（１４日）增量續作２０００億元一年期（ＭＬＦ）操作，扣除到期
量１５６０億元後，全口徑計，全周淨回籠６０億元。（ａｃ）
|國際動態17/05/2019
美擬改移民例 高學歷獲聘專才優先
|生財有道16/05/2019
【QQ績後】騰訊首季收入遜預期 大行最新目標價係...
|樓市「胡」言16/05/2019
空置稅殺到 – 官方數字都發水﹗﹖
|生財有道16/05/2019
《開市Good Morning》曾永堅：騰訊支持位在365元
|專訪16/05/2019
【5G大時代】專訪－科大徐岩：華為「小」秘密 香港極適合測試
|生財有道16/05/2019
2019 恒生指數走勢及投資建議
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰