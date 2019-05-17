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17/05/2019 09:21

【人行收水】人行續停逆回購，本周全口徑淨回籠６０億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，連續第七個交易日暫停逆回購操作。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。公開市場本周累計回籠５００億元（
人民幣．下同）；人行周二（１４日）增量續作２０００億元一年期（ＭＬＦ）操作，扣除到期
量１５６０億元後，全口徑計，全周淨回籠６０億元。（ａｃ）

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