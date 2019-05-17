《經濟通通訊社１７日專訊》國金證券統計，首季度尾外資持有Ａ股流通市值１﹒６２萬億
元（人民幣．下同），超過險資的１﹒５８萬億元，位居專業機構第二名，僅次於公募基金。
內媒引述前海開源首席經濟學家楊德龍表示，隨著ＭＳＣＩ提高Ａ股比重、Ａ股納入富時羅
素指數，未來外資在Ａ股的比重還將進一步增加，有望超越公募成為Ａ股最大的機構投資者。楊
預計Ａ股的機構化程度將繼續提高，從而深刻影響市場的投資風格。（ｅｙ）
17/05/2019 09:05
【Ａ股外援】國金：首季外資持股總市值萬六億人幣，為機構第二名
《經濟通通訊社１７日專訊》國金證券統計，首季度尾外資持有Ａ股流通市值１﹒６２萬億
元（人民幣．下同），超過險資的１﹒５８萬億元，位居專業機構第二名，僅次於公募基金。
內媒引述前海開源首席經濟學家楊德龍表示，隨著ＭＳＣＩ提高Ａ股比重、Ａ股納入富時羅
素指數，未來外資在Ａ股的比重還將進一步增加，有望超越公募成為Ａ股最大的機構投資者。楊
預計Ａ股的機構化程度將繼續提高，從而深刻影響市場的投資風格。（ｅｙ）
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