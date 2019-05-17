【華為風波】傳中國海關本周拒絕進口至少兩批加拿大大豆

《經濟通通訊社１７日專訊》自從加拿大政府逮捕華為財務總監孟晚舟後，中國對加態度急

轉直下。據《華爾街日報》引述加拿大貿易團體Ｓｏｙ Ｃａｎａｄａ的備忘錄報道稱，中國海

關本周拒絕了至少兩批加拿大大豆進口，指中國在延遲大豆進口檢查，但加拿大大豆的中國進口

許可未被撤銷。

加拿大農業部長發言人表示，加拿大尚未收到中國有關大豆的違規通知，如果有其他貿易行

動發生，政府將予以支持。（ｅｙ）

