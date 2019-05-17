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17/05/2019 11:31

【華為風波】傳中國海關本周拒絕進口至少兩批加拿大大豆

　　《經濟通通訊社１７日專訊》自從加拿大政府逮捕華為財務總監孟晚舟後，中國對加態度急
轉直下。據《華爾街日報》引述加拿大貿易團體Ｓｏｙ　Ｃａｎａｄａ的備忘錄報道稱，中國海
關本周拒絕了至少兩批加拿大大豆進口，指中國在延遲大豆進口檢查，但加拿大大豆的中國進口
許可未被撤銷。
　　加拿大農業部長發言人表示，加拿大尚未收到中國有關大豆的違規通知，如果有其他貿易行
動發生，政府將予以支持。（ｅｙ）

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