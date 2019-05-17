《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人陸慷１７日在例行記者會上表示，５Ｇ的開
發、利用有賴於世界各國的交流合作，像美國那樣出於政治目的人為干擾５Ｇ開發、利用與合作
，甚至濫用「國家安全標準」，把有關問題政治化，採取打壓限制特定企業的歧視性做法不僅不
利於５Ｇ的發展，也有悖公平競爭原則，，最終不符合任何國家利益。
他稱，中方鼓勵更多的國家能夠基於事實獨立地作出符合自身利益的政策選擇，維護好一個
公平公正、非歧視的市場環境。（ｃａ）
17/05/2019 16:32
【華為風波】外交部：美濫用國家安全標準打壓企業，有悖公平競爭
《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人陸慷１７日在例行記者會上表示，５Ｇ的開
發、利用有賴於世界各國的交流合作，像美國那樣出於政治目的人為干擾５Ｇ開發、利用與合作
，甚至濫用「國家安全標準」，把有關問題政治化，採取打壓限制特定企業的歧視性做法不僅不
利於５Ｇ的發展，也有悖公平競爭原則，，最終不符合任何國家利益。
他稱，中方鼓勵更多的國家能夠基於事實獨立地作出符合自身利益的政策選擇，維護好一個
公平公正、非歧視的市場環境。（ｃａ）
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