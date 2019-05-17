【聚焦人幣】德銀：中美貿易戰或會持續，中國更同意人民幣破７

《經濟通通訊社１７日專訊》德意志銀行最新研究報告指出，由於中美貿易戰可能會曠日持

久，中國政策層看來已經做好應對準備，並且更同意人民幣兌美元「破７」；如果美國對其餘約

３０００億美元中國進口商品徵收１０％關稅，美元╱人民幣將跌至７﹒４０。

德意志銀行亞洲外匯策略師Ｐｅｒｒｙ Ｋｏｊｏｄｊｏｊｏ撰寫報告指出，即使中美兩國

元首於Ｇ２０峰會期間會面，基於妥協的意願比之前更為有限，要達成協議可能尚需時間，因此

，預計美國可能會進一步徵收關稅。

至於市場關注人民幣兌美元會否跌破７，Ｋｏｊｏｄｊｏｊｏ稱，感覺上中國的政策層現在

更加同意人民幣貶值，首先是他們似乎比較準備好應對貿易摩擦和更積極主動管理經濟增長下滑

，盡管宏觀形勢比去年好。去年，當內地經濟數據較差並擔憂經濟減速至６％以下時，考慮到市

場負面反應給已經疲弱的經濟帶來風險，人民幣「破７」是不太可接受的。

其次，關於貨幣疲弱的外部性擔憂，這次熱錢外流以及企業壓力似乎較為有限。中國的監管

層看來對於實施多年的管控措施可以有效管理熱錢流出充滿信心，同時，企業現在更好地對沖弱

匯率，工業獲利能力又有所增強，使得人民幣貶值對企業資產負債表影響的擔憂減退。

他認為，美國最新對２０００億美元中國進口商品徵收２５％關稅，對應的美元╱人民幣接

近７﹒１０。如果特朗普對其餘約３０００億美元中國進口商品加徵關稅，即使稅率只有１０％

，也可能把美元╱人民幣推向７﹒４。（ｃａ）

