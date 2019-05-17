【華為風波】馬克龍稱不會封鎖華為，外交部：讚賞法方公正態度

《經濟通通訊社１７日專訊》法國總統馬克龍１６日表示，現在對另一個國家發動「科技戰

」或者「貿易戰」是不合適的，法方堅持多邊主義、主張開展合作，不會對華為或其他任何企業

採取封鎖行為。

外交部發言人陸慷回應時表示，讚賞法方對中國科技企業參與５Ｇ建設表明的公正態度。強

調中方鼓勵更多的國家能夠基於事實，獨立地作出符合自身利益的政策選擇，共同維護好一個公

平、公正、非歧視的市場環境。（ｃａ）

