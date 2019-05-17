《經濟通通訊社１７日專訊》法國總統馬克龍１６日表示，現在對另一個國家發動「科技戰
」或者「貿易戰」是不合適的，法方堅持多邊主義、主張開展合作，不會對華為或其他任何企業
採取封鎖行為。
外交部發言人陸慷回應時表示，讚賞法方對中國科技企業參與５Ｇ建設表明的公正態度。強
調中方鼓勵更多的國家能夠基於事實，獨立地作出符合自身利益的政策選擇，共同維護好一個公
平、公正、非歧視的市場環境。（ｃａ）
17/05/2019 17:05
【華為風波】馬克龍稱不會封鎖華為，外交部：讚賞法方公正態度
《經濟通通訊社１７日專訊》法國總統馬克龍１６日表示，現在對另一個國家發動「科技戰
」或者「貿易戰」是不合適的，法方堅持多邊主義、主張開展合作，不會對華為或其他任何企業
採取封鎖行為。
外交部發言人陸慷回應時表示，讚賞法方對中國科技企業參與５Ｇ建設表明的公正態度。強
調中方鼓勵更多的國家能夠基於事實，獨立地作出符合自身利益的政策選擇，共同維護好一個公
平、公正、非歧視的市場環境。（ｃａ）
|生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
|FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
|生財有道17/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：舜宇不宜入市博反彈
|剖析天下17/05/2019
【5G大時代】德勤林國恩:內地成熟5G生態圈需2025年
|國際動態17/05/2019
美擬改移民例 高學歷獲聘專才優先
|生財有道16/05/2019
【QQ績後】騰訊首季收入遜預期 大行最新目標價係...
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰