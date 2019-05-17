【ＦＯＣＵＳ】華為風波恐序曲，科技戰鐵幕下一個是誰？

【ＦＯＣＵＳ】繼去年１２月夥同盟國加拿大放「暗箭」後，美國周三（１５日）起再連出

兩「明槍」－－（１）簽署總統行政令，禁止「外國敵對勢力」進入美國通訊系統；（２）將華

為及７０關連企業納入出口管制實體清單（Ｅｎｔｉｔｙ Ｌｉｓｔ），被稱作全面封殺華為和

遏制中國５Ｇ的核彈級大招。

幾乎同時，中國周四（１６日）證實，正式逮捕兩名涉嫌觸犯國家安全的加拿大公民，被普

遍相信是回擊的第一步。儘管北京手中的反制牌仍不少，但隨著美國從兩黨到左右對華冷戰思維

愈演愈烈，科技戰鐵幕徐徐落下，華為風波恐只是序曲。



＊傳預儲關鍵組件，惟仍難避短板＊



侵侵連出兩招後，華為即發表聲明指，限制只會令美國在５Ｇ網絡建設中落後於其他國家，

更自認５Ｇ電信設備領域「無可比擬的領導者」，可謂霸氣十足。消息指，華為對今次禁令早有

準備，對一些出口管制風險較高的部件已提前儲存６－１２個月的供應量，此是否意味著可以高

枕無憂？

答案並非絕對。儘管華為據報早已對旗艦子公司－－海思採取了垂直整合措施，７０多家主

要供應商主要集中在中國，但華為也曾披露，去年美企佔核心供應商比例高達３６％居首。歐亞

集團就發表報告稱，黑名單若完全實施，將危及華為自身及其全球客戶網絡，因其將無法升級軟

件並進行日常維護和硬體更換。」

券商富瑞另指，若失去美國零件商供應，華為就現場可編程門陣列（ＦＰＧＡ）芯片、射頻

芯片、信號處理芯片、電子設計自動化（ＥＤＡ）工具等或難找到替代供應商。目前，被用於高

端４Ｇ手機的射頻器件主要來自Ｑｏｒｖｏ、Ｓｋｙｗｏｒｋｓ；ＦＰＧＡ芯片則主要來自

Ｘｉｌｉｎｘ。受禁令影響，上述三間美企周四股價分別下挫逾７％、６％及７％。



＊努欽或誘買債，三領域隨時遭殃＊



除了最新證實正式逮捕早前被扣留的加拿大公民康明凱及邁克爾冬，因其涉嫌觸犯國家安全

罪名；美國農業部數據顯示，自「２５００億」加稅２５％實施，中國買家已取消３２４７噸美

國豬肉訂單，為逾一年最大規模訂單取消。外界預期，北京尚有不少反制牌，其中之一即是對購

買美債保持克制；動員愛國消費者亦是選項之一。

值得一提的是，努欽聲稱計劃中的北京之行，隻字未提萊特希澤，顯示其首要目的並非推進

貿談，而恐是向中國這個最大買家兜售國債及為下月「習特會」鋪路。就在上周四（９日），努

欽坐鎮的財政部標售２７０億美元十年期國債，投標倍數跌至逾１１年最低，顯示乏人問津。面

對節節飆升的財赤，力誘剛剛減持美債至２年最低的中國，顯然是當務之急。

不過，狂人侵侵也非並無籌碼，既然可以封殺華為，其他產業自然也可能隨時遭殃及。其鷹

派貿易顧問較早時就公開點名中國的「人工智能」、「機器人」、「量子運算」發展迅速。以人

工智能為例，其中翹楚當屬科大訊飛（深：００２２３０）、商湯科技、寒武紀等。

此外，美國眾議院正醞釀法案，限制各級運輸部門批出列車合約予中國中車（０１７６６）

。有眾議員引述評論指，中車可能在列車內安裝軟件，竊取乘客的上網訊息。

科技戰鐵幕當前，難怪歐亞集團預期「習特會」（若有）下月達成協議的可能性僅１５％。

華為之後，下一個將是誰？（經濟通通訊社 俞瑾）

