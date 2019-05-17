【５Ｇ大時代】德勤林國恩：內地成熟５Ｇ生態圈需２０２５

《經濟通通訊社記者俞瑾１７日報道》一場華為風波，加上一部「被下架」的《厲害了，我

的國》，令「５Ｇ」地位儼然國之重器。華為教父任正非「５Ｇ發展一定是緩慢的」言猶在耳，

中國５Ｇ步伐到底進程如何？德勤中國電信、傳媒和娛樂行業領導合夥人林國恩接受《經濟通通

訊社》專訪時預期，內地形成比較成熟的５Ｇ生態圈和產業鏈，或需待２０２５年。



＊應用場景仍在研發討論中＊



他表示，５Ｇ不單是一個平台，更包括整個生態圈和產業鏈，內地現時實際僅處於初期階段

，此算可從三大電信商２０１９年計劃用於５Ｇ的資金只約百億元可見一斑。

根據三大電信商去年年報，中電信今年於５Ｇ的投入預算為９０億元；中聯通

（００７６２）約為６０億 ８０億元；中移動未明言５Ｇ投入，但測算顯示，有關投資最多不

逾１７２億元。

林國恩指，５Ｇ的終端並非只是智能手機那麼簡單，而是連接物聯網、車聯網、包括遊戲、

醫療、娛樂等多種場景的ＡＲ╱ＶＲ應用等，但目前很多應用場景仍在研發討論中，５Ｇ的價值

有待發揮。

此外，各類終端相互連接所產生的天量數據存放何處亦是一大問題，現時普遍相信將通過

「雲（Ｃｌｏｕｄ）」來處理。加上大規模的基站組網並非易事，需要長期、大量成本投入；因

此，他認為，即使內地２０２０年可啟動初步商用，惟形成比較成熟的５Ｇ生態圈和產業鏈，或

需待至２０２５年。



＊美５Ｇ實力過去一年追貼＊



擁有華為、中興（００７６３）等技術巨擘的中國，於全球５Ｇ競賽中無疑正處於第一梯隊

；林國恩就此指出，中國的確擁有很多領先專利，但過去一年，美國等其他國家於５Ｇ領域發力

，因５Ｇ的重要性不單關乎電信業，而是跨行業。以美國為例，其投放於５Ｇ的資源日見增加，

與中國的差距正在追貼。

他引述美國「無線通信和互聯網協會（ＣＴＩＡ）」上月剛發布更新版的《Ｔｈｅ

Ｇｌｏｂａｌ Ｒａｃｅ ｔｏ ５Ｇ》報告指，一年前，中國和南韓在５Ｇ競賽中領先，而美

國緊隨其後；今年，得益於決策者的快速行動和富有遠見的領導力，美國的５Ｇ實力超越南韓，

而與中國並列第一。林國恩指，報告雖是從美國機構的角度評估，客觀性如何難以定論，但５Ｇ

對國家發展的策略性影響毋庸置疑。

