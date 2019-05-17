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17/05/2019 10:27

【５Ｇ大時代】德勤林國恩：利用５Ｇ創有效商業模式將成功如馬雲

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１７日報道》香港通訊局３月向中移動香港、ＨＫＴ及數碼通
（００３１５）分配合共１２００兆赫頻譜，是否意味著香港已準備好迎接５Ｇ時代？德勤中國
電信、傳媒和娛樂行業領導合夥人林國恩接受《經濟通通訊社》專訪時表示，香港地小人多，建
立５Ｇ基站相比中國內地將容易很多，惟５Ｇ的最大價值暫應以商用為主，而在香港、內地仍未
見相關商業模式（ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｍｏｄｅｌ）。
　
＊港地小人多，基站效益勝內地＊
　
　　他以香港電訊商的ＡＲＰＵ（每用戶平均收入）高於內地電訊商為例指，由於５Ｇ單個基站
覆蓋面積較４Ｇ小很多，相信地小人多的香港建立未來５Ｇ基站的效益，會較地大物博的內地更
高。不過他指，對普通手機用戶而言，如果說現時４Ｇ網絡主要是發圖片、ｅｍｏｊｉ，未來
５Ｇ網絡主要是發影片，但就質疑需時一分鐘跟幾秒鐘的價值到底有多大，故相信５Ｇ未來最大
的價值仍體現在商用生態圈方面。
　　他續指，很多人問５Ｇ時代會如何顛覆現時的商業模式，猶如３Ｇ時代人們想像不到會出現
Ｕｂｅｒ、４Ｇ時代會紅了抖音一樣。林國恩笑言，如果你現在可以找到新的、有效的商業模式
，「就有機會像馬雲那樣成功。」
　
＊２０５０年後現６Ｇ會較合理＊
　
　　今年２月，美國總統特朗普發推稱「Ｉ　ｗａｎｔ　５Ｇ，ａｎｄ　ｅｖｅｎ　６Ｇ　ｉｎ
ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ａｓ　ｓｏｏｎ　ａｓ　ｐｏｓｓｉｂｌｅ。」對此，
林國恩認為，４Ｇ、５Ｇ會平行運行很長一段時間，現在談論６Ｇ未免炒作，相信到２０３０年
，５Ｇ將繼續使用；２０５０年後現６Ｇ會比較合理。

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