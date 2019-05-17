傳遞娛樂（０１３２６）擬配售最多１﹒５億元債券，年息９厘

《經濟通通訊社１７日專訊》傳遞娛樂（０１３２６）公布，擬配售本金額最多１﹒５億元

債券，年息９厘，為期１年。

該集團指假設債券獲悉數認購，將配售所得款項淨額用於一般營運資金、為其一般企業用途

提供資金，包括償還債務及投資其主要業務。（ｗｈ）

