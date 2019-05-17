《經濟通通訊社１７日專訊》傳遞娛樂（０１３２６）公布，擬配售本金額最多１﹒５億元
債券，年息９厘，為期１年。
該集團指假設債券獲悉數認購，將配售所得款項淨額用於一般營運資金、為其一般企業用途
提供資金，包括償還債務及投資其主要業務。（ｗｈ）
17/05/2019 07:53
傳遞娛樂（０１３２６）擬配售最多１﹒５億元債券，年息９厘
《經濟通通訊社１７日專訊》傳遞娛樂（０１３２６）公布，擬配售本金額最多１﹒５億元
債券，年息９厘，為期１年。
該集團指假設債券獲悉數認購，將配售所得款項淨額用於一般營運資金、為其一般企業用途
提供資金，包括償還債務及投資其主要業務。（ｗｈ）
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