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即市新聞

20/05/2019 17:15

《券商精點》交銀料中原ＣＣＬ明年超２１０，本港房價將反彈兩成

　　《經濟通通訊社２０日專訊》交銀國際發表報告表示，本港房價下調告一段落，導致去年第
四季房價下調的不利因素已大致消除，甚或逆轉，住宅市場情緒已於今年２月開始回升。除非香
港經濟基本面嚴重惡化，否則房價調整已經完成，將會重拾升軌。
　　報告預計，２０１９年中原城市領先指數（ＣＣＬ）將達２００，即升破去年１８８﹒６４
點的歷史高位，而２０２０年將超過２１０，較２０１９年第一季的低位上漲約２０％。報告料
２０２０年前本港房價將反彈２０％，多方因素將支持香港住宅價格繼續上升，包括：１）政府
主導的供應短缺（在７０╱３０的土地政策下，未來僅３０％土地用作發展私營房屋）；２）股
市帶來的財富效應；３）加息預期轉向；及４）穩健的按揭貸款承受能力和低貸款成數。

＊偏好貨源充足及擁有項目儲備發展商，籲買入新地及恆地＊

　　另外，偏好貨源充足、以及擁有充足項目儲備以捕捉熾熱的市場情緒和強勁購買力的發展商
，這可鎖定他們未來２－３年的盈利。投資物業方面，基於供應不足和租金上漲，偏好核心商業
區的寫字樓，而基於供應量大╱消費情緒薄弱，較不看好非核心地段寫字樓╱高端零售商場。
　　該行重新覆蓋３家香港發展商，給予新鴻基地產（０００１６）「買入」評級，目標價
１５３港元，因其銷售貨源充足和高質量的投資物業為公司帶來清晰可見的盈利前景；同時給予
恆地（０００１２）「買入」評級，目標價５３﹒５０港元，因其可售資源豐富，而農地用途轉
換有望成為催化劑。另外，對新世界（０００１７）予「中性」評級，目標價１３﹒０１港元，
因為短期內看不到新催化劑。行業評級為與「大盤同步」。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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