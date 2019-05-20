《凱文隨筆－凱文》中美沒有貿易戰，只有公然的打劫

《凱文隨筆》美藉華人黃育川，與前摩根史丹利亞洲區主席羅奇，皆為有份量的經濟學者，

二人在特朗普上任以來不斷就美國新政府與坊間經濟學者在貿易方面所作的誤導提出反駁。他們

都認為美國貿易赤字跟中國無關，因為美國的貿易赤字已存在了４０年，且跟１０２個國家都存

在貿易赤字，究其原因，主要是美元作為國際貨幣的緣故。



談到中國威脅外資作技術轉移，黃育川拿出了證據，根據美中貿易委員會在２０１７年所進

行的問卷調查指出，８１％的受訪者說沒有這回事；１７％說有，但那是在相互協議下才轉移，

沒有威逼的成分；另外２％說，既無協議，也無轉移任何技術。



目前在耶魯大學擔任教職的羅奇也指出，在他任職摩根史丹利期間，與建設銀行籌組合資企

業－－中金公司，他說那１５年間，中方的合夥人從來沒有逼使他轉移任何一樣東西，雙方合作

無間，一切都遵守商業規則及法律，羅奇的話完全推倒了美國貿易代表處（ＵＳＴＲ）的歪論。



兩人都是學者，說話固然有分寸，但不失其率直，他們沒有明言美國總統或其政府故意說謊

，誤導民眾。羅奇僅僅稍為不悅地表達，特朗普團隊自信他們所懂的東西都比經濟專家多，他們

不信專家，繼續在決策上犯錯。



黃育川則在２０１７年寫了一本名為Ｃｒａｃｋｉｎｇ ｔｈｅ Ｃｈｉｎａ

ｃｏｎｕｎｄｒｕｍ的書，從不同角度探索上述所謂「傳統智慧」是謬誤，他引述一個有趣的調

查結果，指出了一個耐人尋味的現象，就是中美兩國的民眾都是大比數認定對方國家是全球超級

強國，這麼一個簡單的問題，竟凸顯了兩個人民在認知上存在重大的分歧與矛盾。



兩人都認為中美兩國的所謂貿易糾紛，根本缺乏理據。



一位向來敢言的解放軍將領說，所謂貿易戰，根本就是公然的打劫。



據說鴉片戰爭前的中國是個豐饒的國度，英國的紡織品比不上中國的絲綢，瓷器也較我們造

的遜色，英國人又喜歡中國茶葉，白銀不斷流失，遂想出了向中國出口鴉片的鬼主意。



經歷了百多年恥辱與奮鬥，中國人站起來了，慢慢再富起來了。西方超級強國的獠牙也露出

來了。近日特朗普加強制裁華為，就說明了貿易戰只是幌子。最新的消息傳來，曾以「不當魔鬼

」為其企業守則的谷歌，也加入了對付華為的行列，世界變化之多端與莫測是何等驚人。



難道中國的騰訊（００７００）就不能配合反制嗎？不必然。只是中國人以和為貴，絕不輕

言戰鬥。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

