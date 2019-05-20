《經濟通通訊社２０日專訊》舍圖控股（０８３９２）發盈警，預期截至３月３１日止年度
或錄得虧損。虧損主要由於收益減少，毛利率較低，以及員工成本、物業、廠房設備折舊，和廣
告費用等方面開支增加所致。
該股將於６月公布業績。（ｍｗ）
20/05/2019 08:58
【企業盈警】舍圖控股（０８３９２）料全年錄得虧損
《經濟通通訊社２０日專訊》舍圖控股（０８３９２）發盈警，預期截至３月３１日止年度
或錄得虧損。虧損主要由於收益減少，毛利率較低，以及員工成本、物業、廠房設備折舊，和廣
告費用等方面開支增加所致。
該股將於６月公布業績。（ｍｗ）
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