【新股上市】羚邦（２２３０）暗盤開０﹒４６元，高招股價逾２％

《經濟通通訊２０日專訊》媒體內容發行商羚邦集團（０２２３０）明日（２１日）主牌掛

牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒４６元，較招股價０﹒４５元高２﹒２％。以該股份每手交

易單位為５０００股計，每手賺５０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒４８元，較招股價高６﹒６７％。（ｓｃ）

