《經濟通通訊２０日專訊》媒體內容發行商羚邦集團（０２２３０）明日（２１日）主牌掛
牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒４６元，較招股價０﹒４５元高２﹒２％。以該股份每手交
易單位為５０００股計，每手賺５０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒４８元，較招股價高６﹒６７％。（ｓｃ）
20/05/2019 16:17
【新股上市】羚邦（２２３０）暗盤開０﹒４６元，高招股價逾２％
《經濟通通訊２０日專訊》媒體內容發行商羚邦集團（０２２３０）明日（２１日）主牌掛
牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒４６元，較招股價０﹒４５元高２﹒２％。以該股份每手交
易單位為５０００股計，每手賺５０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒４８元，較招股價高６﹒６７％。（ｓｃ）
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