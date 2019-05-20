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即市新聞

20/05/2019 09:21

港股缺乏方向，高開１２點報２７９５９點，國指升２３點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國封鎖華為更進一步，谷歌表示將停止華為使用完整安桌系
統，消息或影響華為出口表示；另一邊廂，人民銀行副行長潘功勝繼續「發功」，對人民幣的穩
定性有基礎及信心，人民幣中間價雖然下調１２９點子，惟離岸人民幣向上突破６﹒９３關，日
內漲逾２２０點子。港股今早缺乏方向，創科實業（００６６９）繼續有捧高開近２％，部分公
用股因避險而有追捧，領展（００８２３）漲逾１％，煤氣（００００３）升近１％。
　　恆生指數報２７９５９，升１２點或升０﹒０５％，主板成交２４﹒４７億元。國企指數開
報１０７１２點，升２３點或０﹒２１９％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒０８％，報６５﹒５元；港交所（００３８８）跌
０﹒６５％，報２４３元；騰訊（００７００）跌１﹒７４％，報３４９﹒６元；中移動
（００９４１）升０﹒４１％，報７２﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒０６％，報
７７元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　５１﹒１５元　　　升１﹒９９％
　　金沙中國（０１９２８）　　３９﹒６０元　　　升１﹒９３％
　　九倉置業（０１９９７）　　５８﹒４５元　　　升１﹒８３％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４３﹒７０元　　　升１﹒５１％
　　新地　　（０００１６）　１３５﹒９０元　　　升１﹒４２％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒５４元　　　升１﹒２０％
　　領展　　（００８２３）　　９５﹒９５元　　　升１﹒１６％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒２０元　　　升１﹒１４％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒６１元　　　升１﹒１０％
　　中海外　（００６８８）　　２８﹒８０元　　　升１﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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