【脫歐之後】英國工黨宣布與文翠珊脫歐談判破裂

《經濟通通訊社２０日專訊》英國工黨宣布，與首相文翠珊就脫歐的談判已經破裂，英國脫

歐局面再陷入混亂。

工黨黨魁郝爾彬致信文翠珊，通知她自４月３日開始的兩黨談判已告終，原因是她領導的政

府正面臨解散，而且拒絕從根本上改變立場。

他表示，工黨將在下個月初在下議院的投票中反對文翠珊的脫歐協議，預計在７月底之前脫

歐協議的任何部分都不可能獲得批准。（ｍｎ）

