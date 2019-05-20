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20/05/2019 08:33

【脫歐之後】英國工黨宣布與文翠珊脫歐談判破裂

　　《經濟通通訊社２０日專訊》英國工黨宣布，與首相文翠珊就脫歐的談判已經破裂，英國脫
歐局面再陷入混亂。
　　工黨黨魁郝爾彬致信文翠珊，通知她自４月３日開始的兩黨談判已告終，原因是她領導的政
府正面臨解散，而且拒絕從根本上改變立場。
　　他表示，工黨將在下個月初在下議院的投票中反對文翠珊的脫歐協議，預計在７月底之前脫
歐協議的任何部分都不可能獲得批准。（ｍｎ）

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