《外地經濟》美國５月消費信心指數急升至１５年來新高

《經濟通通訊社２０日專訊》密歇根大學５月美國消費者信心指數上升５﹒３％至１０２﹒

４，為２００４年以來的新高，亦優於市場預期，因市場對經濟前景的信心日益增強。

密西根大學消費者信心調查的預期指數亦升至２００４年以來的新高，消費者亦預期未來１

２個月及５年通脹將上升。（ｍｎ）

