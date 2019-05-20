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20/05/2019 08:52

《外地經濟》美國取消對加拿大及墨西哥徵收鋼鋁關稅

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國宣布將取消進口自加拿大及墨西哥的鋼鋁關稅，從而消除
新北美貿易協定獲得立法批准的主要障礙。
　　根據美國與加拿大及墨西哥分別達成的協議，美國將不會對加墨兩國的鋼鋁產品設定進口配
額，同時墨西哥與加拿大針對豬肉、牛肉及波本酒等大範圍美國產品徵收的報復性關稅亦將取消

　　美國與加拿大表示，協議內容還包括新限制措施，希望可阻止中國與其他國家鋼鋁產品通過
加拿大進入美國市場傾銷。（ｍｎ）

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