《外地經濟》美國取消對加拿大及墨西哥徵收鋼鋁關稅

《經濟通通訊社２０日專訊》美國宣布將取消進口自加拿大及墨西哥的鋼鋁關稅，從而消除

新北美貿易協定獲得立法批准的主要障礙。

根據美國與加拿大及墨西哥分別達成的協議，美國將不會對加墨兩國的鋼鋁產品設定進口配

額，同時墨西哥與加拿大針對豬肉、牛肉及波本酒等大範圍美國產品徵收的報復性關稅亦將取消

。

美國與加拿大表示，協議內容還包括新限制措施，希望可阻止中國與其他國家鋼鋁產品通過

加拿大進入美國市場傾銷。（ｍｎ）

