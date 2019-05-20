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即市新聞

20/05/2019 11:12

【華為風波】美國或縮減對華為限制，避免影響現有客戶

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國商務部表示，或很快縮減對華為的限制，正在考慮公布一
項一般性臨時許可，防止現有網絡陂設備營運中斷。
　　此前美國政府將華為列入貿易黑名單，令華為幾乎不可能再與現有客戶有業務來往。
　　美國商務部計劃允許華為購買美國商品，但只可用於協助現有客戶維護網絡及設備的運作，
不會再允許華為購買美國零件用於製造新產品。該一般性的臨時許可將持續９０日，將公布在美
國聯邦政府官報（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）上。（ｍｎ）

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