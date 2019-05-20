【貿易開戰】特朗普：關稅措施導致企業將生產撤出中國

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普稱，對中國商品加徵關稅的措施令企業將生產

從中國轉移到越南等其他亞洲國家，並稱與中國達成的任何協議都不會是好壞參半。

特朗普表示，美國與中國本來達成強而有力的協議，但中國最終改變主意，令美國對中國的

產品徵收額外關稅。（ｍｎ）

