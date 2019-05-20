【華為風波】據報英特爾及高通等晶片商拒絕向華為供貨

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述消息人士報道，英特爾、高通、賽靈思及博通等晶

片製造商向員工表示，將不會向華為供貨，直至另行通知為止。

此前白宮宣布將華為列入貿易黑名單，切斷華為製造智能手機及網絡設備所需的美國軟件及

半導體的供應。（ｍｎ）

