《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述消息人士報道，英特爾、高通、賽靈思及博通等晶
片製造商向員工表示，將不會向華為供貨，直至另行通知為止。
此前白宮宣布將華為列入貿易黑名單，切斷華為製造智能手機及網絡設備所需的美國軟件及
半導體的供應。（ｍｎ）
20/05/2019 13:14
【華為風波】據報英特爾及高通等晶片商拒絕向華為供貨
《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述消息人士報道，英特爾、高通、賽靈思及博通等晶
片製造商向員工表示，將不會向華為供貨，直至另行通知為止。
此前白宮宣布將華為列入貿易黑名單，切斷華為製造智能手機及網絡設備所需的美國軟件及
半導體的供應。（ｍｎ）
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