《經濟通通訊社２０日專訊》Ａｎｄｒｏｉｄ官方在Ｔｗｉｔｔｅｒ上回應稱，保證在遵守
美國政府要求的同時，Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ及Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ Ｐｒｏｔｅｃｔ將繼
續向現有的華為設備提供服務。
此前有報道指，谷歌已經暫停與華為的部分業務合作，不再進行需要開放原始碼許可範圍以
外的軟硬件轉讓及技術服務的業務，意味著華為的智能手機將立即失去更新Ａｎｄｒｏｉｄ操作
系統的權限，而華為推出的新一代手機亦將無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ。（ｍｎ）
20/05/2019 13:51
【華為風波】Ａｎｄｒｏｉｄ：ＰｌａｙＳｔｏｒｅ續支援現有設備
《經濟通通訊社２０日專訊》Ａｎｄｒｏｉｄ官方在Ｔｗｉｔｔｅｒ上回應稱，保證在遵守
美國政府要求的同時，Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ及Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ Ｐｒｏｔｅｃｔ將繼
續向現有的華為設備提供服務。
此前有報道指，谷歌已經暫停與華為的部分業務合作，不再進行需要開放原始碼許可範圍以
外的軟硬件轉讓及技術服務的業務，意味著華為的智能手機將立即失去更新Ａｎｄｒｏｉｄ操作
系統的權限，而華為推出的新一代手機亦將無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ。（ｍｎ）
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