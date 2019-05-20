【華為風波】Ａｎｄｒｏｉｄ：ＰｌａｙＳｔｏｒｅ續支援現有設備

《經濟通通訊社２０日專訊》Ａｎｄｒｏｉｄ官方在Ｔｗｉｔｔｅｒ上回應稱，保證在遵守

美國政府要求的同時，Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ及Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ Ｐｒｏｔｅｃｔ將繼

續向現有的華為設備提供服務。

此前有報道指，谷歌已經暫停與華為的部分業務合作，不再進行需要開放原始碼許可範圍以

外的軟硬件轉讓及技術服務的業務，意味著華為的智能手機將立即失去更新Ａｎｄｒｏｉｄ操作

系統的權限，而華為推出的新一代手機亦將無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ。（ｍｎ）

