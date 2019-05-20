【貿易開戰】摩通：特朗普不會容忍美股因貿易戰而下跌超過４％

《經濟通通訊社２０日專訊》摩通表示，如果貿易緊張局勢再次影響到市場，相信最先出來

支持投資者的會是美國總統特朗普，而不是聯儲局主席鮑威爾。

摩通稱，經觀察所得，標普５００指數變動大約１００點，圍繞貿易戰的論調及情緒就會起

變化，相信特朗普不會容忍美國下跌超過４％。

摩通建議客戶，除非美國經濟衰退，否則特朗普很有可能順利連任，預計標普５００指數今

年底將達到３０００點，若中美達成協議，則可能升至３２００點，如果談判破裂則可能跌至２

５５０點。（ｍｎ）

