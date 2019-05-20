  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2019 16:38

【華為風波】據報德國晶片生產商英飛凌已暫停向華為供貨

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，德國晶片生產商英飛凌已經暫停向華為供貨，顯
示美國對華為的打壓已經影響到美國之外的供應商。
　　消息人士稱，英飛凌是在白宮將華為列入貿易黑名單之後作出該決定，英飛凌本周將開會討
論局勢發展並作出評估。
　　飛凌每年向華為的銷售額約為１億美元，目前不清楚英飛凌釐清相關的司法問題後，是否會
恢復與華為的業務往來。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金