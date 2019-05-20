【華為風波】據報德國晶片生產商英飛凌已暫停向華為供貨

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，德國晶片生產商英飛凌已經暫停向華為供貨，顯

示美國對華為的打壓已經影響到美國之外的供應商。

消息人士稱，英飛凌是在白宮將華為列入貿易黑名單之後作出該決定，英飛凌本周將開會討

論局勢發展並作出評估。

飛凌每年向華為的銷售額約為１億美元，目前不清楚英飛凌釐清相關的司法問題後，是否會

恢復與華為的業務往來。（ｍｎ）

