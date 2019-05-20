《台股攻略－馮偉明》受華為概念股影響，台股失守１０４００點

《台股攻略》台股今日（２０日）高開震盪，升１４﹒３０點，收１０３９８﹒４１點，成

交金額為新台幣１０６０﹒０１億元。

受５２０總統就職周年行情刺激，台股今早衝上１０４６５﹒８４點，收復年線，惟市場憂

慮中美貿易衝突加劇，電子股跌勢擴大，終場失守１０４００點大關。大立光今日盤中最高來到

新台幣４０４５元，終場收新台幣３９８５元；鴻海升０﹒４％，收新台幣７５元；台積電跌

１﹒４５％，收新台幣２３８元。金融股今日為資金避風港，兆豐金、中信金及國泰金皆漲，分

別收新台幣３０﹒４元、２０﹒９元及４０﹒２元。離岸風電政策題材成為盤面多頭指標，上緯

投控、台船及世紀鋼皆放量大漲，上緯投控升７﹒５７％，台船升７﹒４５％，世紀鋼升

５﹒９２％，表現搶眼。裕隆旗下擁有雄厚資產，加上近期獲多重題材加持，終場收２２﹒５元

、升１﹒５８％，並帶動和泰車及裕日車等聯袂上漲，拉升汽車類指收高１﹒６２％。

在中美貿易戰持續升溫的悲觀情緒影響下，短期資金偏向流入防禦型類股、貿易戰免疫類股

及貿易戰轉單受惠股等，建議投資者在操作上宜保守逢高調節，不宜躁進。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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