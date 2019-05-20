  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2019 17:56

《台股攻略－馮偉明》受華為概念股影響，台股失守１０４００點

　　《台股攻略》台股今日（２０日）高開震盪，升１４﹒３０點，收１０３９８﹒４１點，成
交金額為新台幣１０６０﹒０１億元。
　　受５２０總統就職周年行情刺激，台股今早衝上１０４６５﹒８４點，收復年線，惟市場憂
慮中美貿易衝突加劇，電子股跌勢擴大，終場失守１０４００點大關。大立光今日盤中最高來到
新台幣４０４５元，終場收新台幣３９８５元；鴻海升０﹒４％，收新台幣７５元；台積電跌
１﹒４５％，收新台幣２３８元。金融股今日為資金避風港，兆豐金、中信金及國泰金皆漲，分
別收新台幣３０﹒４元、２０﹒９元及４０﹒２元。離岸風電政策題材成為盤面多頭指標，上緯
投控、台船及世紀鋼皆放量大漲，上緯投控升７﹒５７％，台船升７﹒４５％，世紀鋼升
５﹒９２％，表現搶眼。裕隆旗下擁有雄厚資產，加上近期獲多重題材加持，終場收２２﹒５元
、升１﹒５８％，並帶動和泰車及裕日車等聯袂上漲，拉升汽車類指收高１﹒６２％。
　　在中美貿易戰持續升溫的悲觀情緒影響下，短期資金偏向流入防禦型類股、貿易戰免疫類股
及貿易戰轉單受惠股等，建議投資者在操作上宜保守逢高調節，不宜躁進。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金