【企業盈警】捷利交易寶（８０１７）首季盈轉虧一百萬至五百萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》捷利交易寶（０８０１７）公布，截至今年３月３１日止之年

度業績中，雖然首季收益較去年同期高；惟與去年同期錄得溢利５００萬元相比，公司今年首季

產生未計上市開支淨虧損介乎１００萬元至５００萬元。

上述未計上市開支淨虧損主要是由於員工成本增加（主要歸因於董事酬金增加及員工的薪酬

和福利增加）；及銷售、一般及行政開支增加（主要歸因於審計、法律及專業費用增加）所致。

有關集團之季度業績，將於今年六月底公布。（ｕｌ）

